Süper Lig'in 40. haftasındaki kritik derbide Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. TT Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışına tutundu ve yarış son haftaya kaldı.Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Babel, 45+1. dakikada penaltıdan Falcao ve 76. dakikada Arda Turan'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 42. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, zirvedeki Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirdi ve 2. sıraya yerleşti. 7 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 81 puanla zirvede yer aldı.Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük ile karşılaşacakken, Galatasaray ise deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, karşılaşmada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Kanadalı yıldız, 44. dakikadaki penaltı pozisyonunda Falcao'yu çektiği gerekçesiyle gördüğü sarı kartın ardından Kargümrük maçında takımla birlikte olamayacak.(81) Beşiktaş(79) Fenerbahçe(78) GalatasarayKaragümrükGöztepe (D)SivassporKayserispor (D)Denizlispor (D)MalatyasporGalatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın, ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçta görev alan isimlerden Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu yedeğe çekilirken, Beşiktaş karşısında bu futbolcuların yerlerine DeAndre Yedlin, Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao forma giydi.Galatasaray derbiye Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Ryan Babel, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Arda Turan ve Sofiane Feghouli oturdu.Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay takımdan ayrı kalan ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin, formasına kavuştu.Ligin 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada bileğinden sakatlanan Yedlin'in 5 maçlık forma hasreti sona erdi.Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı geçen ABD'li oyuncuyu Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görevlendirdi.Galatasaray'da yıldız futbolcular Radamel Falcao ve Henry Onyekuru, uzun aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.İki futbolcu da son dönemde sakatlık yaşarken, Falcao 7, Onyekuru ise 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.Sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan Oghenekaro Etebo ile Martin Linnes, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, maçın kadrosunda bulunmadı.Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, sarı-kırmızılı forma altındaki 100. resmi maçına çıktı.Portekiz'in Chaves ekibinden 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Marcao, Galatasaray'da geride kalan dönemde Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99 karşılaşmada forma giydi.Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile yaptıkları derbi maçın ilk 11'inde, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre 1 değişiklik yaptı.Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Nkoudou'nun yerine derbi maçta Gökhan Töre'ye ilk 11'de görev verdi.Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda Sergen Yalçın, forvet bölgesinde Gökhan Töre'yi oynattı.Hatayspor maçında 4 gol atan Cyle Larin ise mücadeleye solda başladı.Derbide 6 Beşiktaşlı futbolcu görev alamadı.Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin Nkoudou ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra dün yapılan kontrollerin ardından sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Bernard Mensah derbi kadrosuna alınmadı.Eksik futbolcuların yokluğunda Beşiktaş'ın yedek kulübesinde 8 futbolcu yer aldı.Utku Yuvakuran, Montero, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra kulübede henüz Süper Lig tecrübesi bulunmayan Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı da görev bekleyecek.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Fatih Hakan Avşar derbi öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla bir araya geldi.Başkan Çebi, futbolcular otobüse binmeden hepsine başarı dileyerek takımını Türk Telekom Stadı'na uğurladı.Siyah-beyazlı yönetim derbiyi tüm kadrosuyla izledi.Bu arada karşılaşma öncesinde, hafta içinde vefat eden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.11. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Babel, ceza sahasına girdi. Sol çaprazda kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı rakibinin altından ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Bahattin Duran ofsayt bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı: 1-0.14. dakikada Josef'in ara pasına hareketlenen Larin sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken zamanında kalesini terk eden Muslera, yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.15. dakikada Ghezzal'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte uygun durumdaki Larin, topa dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.38. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Donk ile Hutchinson'ın mücadelesinde Kanadalı futbolcu yerde kaldı. Pozisyonda devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, 40. dakikada Donk'un Hutchinson'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 42. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlak ile kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi. 1-1.44. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hutchinson ile Falcao arasındaki mücadelede sarı-kırmızılı golcü futbolcu yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.45+1. dakikada topun başına geçen Falcao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.45+5. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.50. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında Onyekuru'nun kafayla vurduğu top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.56. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan atağa katılan ve çaprazdan ceza sahasına giren Saracchi'nin karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ersin'den döndü.67. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda kaleci Muslera, yerden üzerine gelen topu kontrol etti.77. dakikada sarı-kırmızılı takım, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan attığı pasta araya giren Rosier meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta geç kalınca Emre Kılınç topu kaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Ersin'den sıyrılan Emre, son çizgiye indi ve pasını kale sahası gerisindeki Arda Turan'a çıkardı. Tecrübeli futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.Türk TelekomCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMuslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Emre Akbaba (Dk. 73 Emre Kılınç), Babel (Dk. 73 Arda Turan), Onyekuru (Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu), Falcao (Dk. 63 Mustafa Muhammed)Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Hutchinson (Dk. 87 Rıdvan Yılmaz), Ghezzal, Ljajic (Dk. 71 Necip Uysal), Larin, Gökhan Töre (Dk. 61 Dorukhan Toköz)Dk. 11 Babel, Dk. 45+1 Falcao (Penaltıdan), Dk. 77 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 42 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş)Dk. 6 Babel, Dk. 14 Marcao, Dk. 41 Donk, Dk. 63 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 30 Josef, Dk. 43 Nsakala, Dk. 44 Hutchinson (Beşiktaş)