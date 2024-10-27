Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde istatistikler





Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray , sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde sizler için iki takımın da eksilerini artılarını Comparisonator verilerinin yardımıyla ortaya çıkardık.

Atılan gol, gol beklentisi (xG), şut pası, şutlar, ceza sahasından şutlar, şutla biten ataklar konusunda daha iyi olan Galatasaray, taraftarının da desteğini alarak rakibini devirmek istiyor. Fakat Siyah-Beyazlılar topu ileri taşıma alanında Sarı kırmızılılardan 'dan daha iyi. Kontra atak, başarılı dripling, kademeli koşu, atak aksiyonlarında etkili gözüken Kartal, deplasmanda galibiyet alabilir.İki takım da topa sahip olma konusunda rakiplerine üstünlük kuruyor. Galatasaray, yüzde 56.56'lık oranla topa sahip. Beşiktaş ise yüzde 56.25 ile rakibine çok yakın. Dev derbide iki takımın hocasının belirlediği taktikler de şüphesiz etkili olacak.Beşiktaş, topu rakibine bırakarak daha sabırlı bir oyunla skora gitmeyi hedefleyebilir. Pas verilerinde daha iyi olan Siyah-Beyazlılar; Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile ile hızlı hücum düşünebilir.Van Bronckhorst'un takımı; başarılı pas, rakip 3. bölgesinde yapılan başarılı pas, başarılı ara pas, hücum pasları, ileri pas, kısa pas ve oyun kurma verilerinde daha iyi durumda.Kartal, rakip yarı sahada isabetli pas oranında da daha avantajlı. Defansif olarak iki takımı karşılaştırdığımızda ise Beşiktaş bir adım önde gözükse Galatasaray'ın da etkili yönleri bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, kendi sahasında top kazanım verisinde daha önde fakat Cim-Bom, rakip sahada daha iyi.Beşiktaş, kendi ceza sahasında top kazanmada daha önde, Aslan ise rakip ceza alanında top kazanmada daha güçlü. Araya girmede Beşiktaş, rakip sahada araya girmede Galatasaray avantajlı. Sarı-Kırmızılılar, rakibine geçiş şansı vermemek için topu kaybettiği anda baskı kuruyor.Apandisit ameliyatı geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dün hastaneden taburcu oldu. Derbide takımının başında olup olmayacağı merak edilen Buruk, hastane çıkışında kısa bir açıklama yaptı. Deneyimli hoca,dedi.