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Galatasaray, Barış Alper'in bonservisini belirledi!

İngiltere'den Aston Villa ve West Ham, Almanya'dan Leipzig ile İtalya'dan Atalanta milli yıldızın peşinde. Aslan'ın bonservis beklentisi 30 milyon Euro.

calendar 28 Temmuz 2025 09:50
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Barış Alper'in bonservisini belirledi!
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Strasbourg maçında santrfor pozisyonunda oynayan Barış Alper Yılmaz yine etkili bir performans sergiledi. 2 gol atan milli futbolcu yeni sezona fırtına gibi bir giriş yaparken, Avrupa kulüplerini peşinde taktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiltere'den Aston Villa ve West Ham United, Barış için sözlü teklif yaptı.

30 MİLYON EURO TALEP

Almanya'dan Leipzig ile İtalya'dan Atalanta'nın da listesinde bulunan 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray, 30 milyon Euro'dan aşağı teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 48 maçta forma giyen 25 yaşındaki yıldız, 14 gol ve 6 asist kaydetti. 

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