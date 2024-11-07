Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 18 müsabakanın 16'sında rakiplerine boyun eğmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.
"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.
"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.