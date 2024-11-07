Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son 18 maçın 16'sını kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 18 maçın 16'sında yenilmezken, 9 galibiyet ve 7 beraberlikle istikrarlı performansını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son 18 maçın 16'sını kaybetmedi
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07 Kasım 2024 23:30
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 18 müsabakanın 16'sında rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

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