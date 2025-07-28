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Galatasaray, Alvaro Morata için Como'nun teklifini reddetti

İtalyan kulübü Como, Alvaro Morata transferi için Milan ve oyuncu ile anlaşma sağladığını açıklasa da Galatasaray, gelen teklifi geri çevirdi.

calendar 28 Temmuz 2025 21:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Alvaro Morata için Como'nun teklifini reddetti
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Como'nun Morata için yaptığı teklifi kabul etmedi.

GALATASARAY, MORATA'YI KADRODA TUTMAK İSTİYOR


Haberde, Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı ilk 11 oyuncusu olarak gördüğü ve gelecek sezon da kadroda tutmak istediği aktarıldı.

COMO'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Como cephesi ise, Milan ve İspanyol golcüyle anlaşma sağladıklarını ancak Galatasaray ile henüz bir uzlaşma olmadığını duyurmuştu.

Como Başkanı Mirwan Suwarso da önceki gün yaptığı açıklamada, "Alvaro Morata için Milan ile anlaştık, oyuncuyla da her şey tamam. Artık Galatasaray ile Milan'ın konuşması gerekiyor. Biz yapmamız gerekeni yaptık." demişti.

MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla toplam 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'ın Morata konusundaki kararı, transfer sürecinin seyrini belirleyecek gibi görünüyor. 

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