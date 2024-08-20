Galatasaray'a transferde dişli rakipler!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Fussballeuropa'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takımın ilgilendiği Fluminense forması giyen Jhon Arias'a Premier Lig'den talip çıktı.
PREMIER LİG'DEN TALİPLER VAR
İngiliz ekiplerinden Brentford, Aston Villa ve Crystal Palace, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu gündemine aldı.
Öte yandan Arias ile ilgilenen tüm takımların kısa süre içinde somut adımlar atacağının altı da çizildi.
Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen başarılı kanat oyuncusu, Kolombiya formasıyla dikkat çeken bir perfomans sergilemişti.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Avrupa'ya transfer olmak isteyen 26 yaşındaki Jhon Arias, Brezilya ekibiyle toplamda 177 maça çıktı ve 36 gol, 40 asistlik performans sergiledi.
Fussballeuropa'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takımın ilgilendiği Fluminense forması giyen Jhon Arias'a Premier Lig'den talip çıktı.
PREMIER LİG'DEN TALİPLER VAR
İngiliz ekiplerinden Brentford, Aston Villa ve Crystal Palace, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu gündemine aldı.
Öte yandan Arias ile ilgilenen tüm takımların kısa süre içinde somut adımlar atacağının altı da çizildi.
Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen başarılı kanat oyuncusu, Kolombiya formasıyla dikkat çeken bir perfomans sergilemişti.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Avrupa'ya transfer olmak isteyen 26 yaşındaki Jhon Arias, Brezilya ekibiyle toplamda 177 maça çıktı ve 36 gol, 40 asistlik performans sergiledi.