Galatasaray'a transferde dişli rakipler!

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Fluminense forması giyen Jhon Arias'a Premier Lig'den talip çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a transferde dişli rakipler!
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20 Ağustos 2024 15:29
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fussballeuropa'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takımın ilgilendiği Fluminense forması giyen Jhon Arias'a Premier Lig'den talip çıktı.

PREMIER LİG'DEN TALİPLER VAR

İngiliz ekiplerinden Brentford, Aston Villa ve Crystal Palace, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu gündemine aldı.

Öte yandan Arias ile ilgilenen tüm takımların kısa süre içinde somut adımlar atacağının altı da çizildi.

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen başarılı kanat oyuncusu, Kolombiya formasıyla dikkat çeken bir perfomans sergilemişti.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Avrupa'ya transfer olmak isteyen 26 yaşındaki Jhon Arias, Brezilya ekibiyle toplamda 177 maça çıktı ve 36 gol, 40 asistlik performans sergiledi. 

 
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