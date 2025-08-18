Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci ve stoper hamlelerinden sonra gözünü orta sahaya çevirdi.
Sarı-kırmızılıların bu bölgede yaş ortalamasını düşürmek ve geleceğe yatırım yapmak istediği öğrenildi.
TEKNİK HEYETİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Takvim'in haberine göre Aslan'ın gündemine gelen isimlerden biri CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, hem dengeli oyun tarzı hem de sahadaki olgun duruşuyla Galatasaray teknik heyetinin dikkatini çekti.
1.80 boyundaki Kislyak, genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarla öne çıkıyor. Yönetim, oyuncu için resmi teklif hazırlığı yaparken gelişmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Kislyak, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alırken, 29 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Sezonu 4 gol ve 1 asistle tamamladı.
