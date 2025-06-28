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Galatasaray'a Petrovic'te müjde: İkinci takıma yollandı!

Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, Petrovic'i ikinci takıma yolladı. Bu gelişme sonrası baskısını iyice artıran Galatasaray, transferi mutlu sonla noktalama adına umutlandı.

calendar 28 Haziran 2025 09:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Petrovic'te müjde: İkinci takıma yollandı!
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Muslera'nın yerini doldurabilecek, uzun yıllar kaleyi koruyabilecek bir isim arayan Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi Djordje Petrovic.

İKİNCİ TAKIMA YOLLANDI

Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği 25 yaşındaki Sırp file bekçisinin transferinde sarı-kırmızılıları umutlandıran bir gelişme yaşandı. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Petrovic'in tavırlarından rahatsız oldu, ikinci takımla idmanlara çıkması yönünde karar aldı.


ÖNCE KİRALANACAK

İtalyan hoca, 25 yaşındaki Sırp kalecinin bir an önce takımdan gönderilmesini istedi.

İşte bu tutum, 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep eden Chelsea'nin elini zayıflattı. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle bir kez daha İngiliz ekibinin kapısını çalacak. Transfer komitesinin bu işi bitirmek için Londra'ya seyahat planlaması yaptığı öğrenildi. 


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