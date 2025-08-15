Galatasaray'a Pavard için rakip!

Inter forması giyen savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ın talipleri artıyor.
LILLE DE DEVREYE GİRDİ
Fransız savunma oyuncusu için Galatasaray ve NEOM'un ardından Lille de devreye girdi.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Lille, 29 yaşındaki savunma oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Benjamin Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
