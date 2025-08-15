15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
0-355'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-119'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-463'

Galatasaray'a Pavard için rakip!

Lille ve NEOM, Galatasaray'ın gündemine gelen Benjamin Pavard ile ilgileniyor.

calendar 15 Ağustos 2025 17:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Pavard için rakip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Inter forması giyen savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ın talipleri artıyor.

LILLE DE DEVREYE GİRDİ

Fransız savunma oyuncusu için Galatasaray ve NEOM'un ardından Lille de devreye girdi.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Lille, 29 yaşındaki savunma oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Benjamin Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

