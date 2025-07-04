Boey, eski kulübü olan Galatasaray'a ise neredeyse tüm kapıları kapattı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Fransız oyuncunun bu tercihindeki en önemli sebebin Fransa Milli Takımı'nda forma giymek olduğu aktarıldı.

Galatasaray 'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'den kötü haber geldi.; Sacha Boey, Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı. Haberde Boey'in, kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.