Galatasaray'a kötü haber! Boey, Marsilya'yı tercih etti!

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Sacha Boey'den kötü haber geldi. Fransız sağ bekin Marsilya ile anlaştığı öne sürüldü.

calendar 04 Temmuz 2025 11:30
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a kötü haber! Boey, Marsilya'yı tercih etti!
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Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'den kötü haber geldi.

MARSILYA İLE ANLAŞTI

HT Spor'un aktardığına göre; Sacha Boey, Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı. Haberde Boey'in, kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.

TÜRKİYE'YE TÜM KAPILARI KAPATTI

Boey, eski kulübü olan Galatasaray'a ise neredeyse tüm kapıları kapattı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Fransız oyuncunun bu tercihindeki en önemli sebebin Fransa Milli Takımı'nda forma giymek olduğu aktarıldı.
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