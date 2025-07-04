Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'den kötü haber geldi.
MARSILYA İLE ANLAŞTI
HT Spor'un aktardığına göre; Sacha Boey, Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı. Haberde Boey'in, kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.
TÜRKİYE'YE TÜM KAPILARI KAPATTI
Boey, eski kulübü olan Galatasaray'a ise neredeyse tüm kapıları kapattı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Fransız oyuncunun bu tercihindeki en önemli sebebin Fransa Milli Takımı'nda forma giymek olduğu aktarıldı.
MARSILYA İLE ANLAŞTI
HT Spor'un aktardığına göre; Sacha Boey, Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı. Haberde Boey'in, kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.
TÜRKİYE'YE TÜM KAPILARI KAPATTI
Boey, eski kulübü olan Galatasaray'a ise neredeyse tüm kapıları kapattı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Fransız oyuncunun bu tercihindeki en önemli sebebin Fransa Milli Takımı'nda forma giymek olduğu aktarıldı.