Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır!

Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'ın listesinde yer alan Ridle Baku'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2024 09:40
Galatasaray'da önemli isimler listede yer alıyor. Ocak ayında sağ bek takviyesi düşünen Cimbom'da Ridle Baku öne çıkıyor.

Alman basınında yer alan habere göre, Wolfsburg'la kontratı sezon sonunda bitecek Baku'nun Galatasaray'a sıcak baktığını yazdı. 26 yaşındaki yıldızın sezon sonunu beklemeden ocakta ayrılmak istediği iddia edildi.

2020'den beri Wolfsburg'da forma giyen Alman yıldızın değişiklik istediği bildirildi.

FARKLI BİR ÜLKE İSTİYOR

Karıyerınde Almanya dışında başka bir ülkede oynamayan deneyimli yıldızın; Galatasaray'dan gelebilecek teklife 'evet' demeye yakın durduğu aktarıldı.

BU SEZON 3 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Wolfsburg'da 14 maça çıkan Alman futbolcu, 2 gol attı, 1 asist yaptı.

Bundesliga'da 12 maça çıkan, Almanya Kupası'nda da 2 maçta oynayan Ridle Baku, bin 72 dakika sahada kaldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery