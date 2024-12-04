Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır!

Galatasaray'da önemli isimler listede yer alıyor. Ocak ayında sağ bek takviyesi düşünen Cimbom'da Ridle Baku öne çıkıyor.
Alman basınında yer alan habere göre, Wolfsburg'la kontratı sezon sonunda bitecek Baku'nun Galatasaray'a sıcak baktığını yazdı. 26 yaşındaki yıldızın sezon sonunu beklemeden ocakta ayrılmak istediği iddia edildi.
2020'den beri Wolfsburg'da forma giyen Alman yıldızın değişiklik istediği bildirildi.
FARKLI BİR ÜLKE İSTİYOR
Karıyerınde Almanya dışında başka bir ülkede oynamayan deneyimli yıldızın; Galatasaray'dan gelebilecek teklife 'evet' demeye yakın durduğu aktarıldı.
BU SEZON 3 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Wolfsburg'da 14 maça çıkan Alman futbolcu, 2 gol attı, 1 asist yaptı.
Bundesliga'da 12 maça çıkan, Almanya Kupası'nda da 2 maçta oynayan Ridle Baku, bin 72 dakika sahada kaldı.
Alman basınında yer alan habere göre, Wolfsburg'la kontratı sezon sonunda bitecek Baku'nun Galatasaray'a sıcak baktığını yazdı. 26 yaşındaki yıldızın sezon sonunu beklemeden ocakta ayrılmak istediği iddia edildi.
2020'den beri Wolfsburg'da forma giyen Alman yıldızın değişiklik istediği bildirildi.
FARKLI BİR ÜLKE İSTİYOR
Karıyerınde Almanya dışında başka bir ülkede oynamayan deneyimli yıldızın; Galatasaray'dan gelebilecek teklife 'evet' demeye yakın durduğu aktarıldı.
BU SEZON 3 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Wolfsburg'da 14 maça çıkan Alman futbolcu, 2 gol attı, 1 asist yaptı.
Bundesliga'da 12 maça çıkan, Almanya Kupası'nda da 2 maçta oynayan Ridle Baku, bin 72 dakika sahada kaldı.