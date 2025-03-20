Galatasaray'a 19'luk yetenek!

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Sarı-kırmızılılar gelecek sezonun planlarını şimdiden hazırlıyor. Aslan'da özel bir genç yetenek gündeme geldi. İngiltere'de West Ham United'da forma giyen 19 yaşındaki Luis Guilherme, listeye dahil edildi.
2006 doğumlu futbolcu hücum hattında sağ açık ve sol açıkta oynuyor.
FLAMENGO DA İSTİYOR
West Ham ile sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek olan Guilherme, bu sezon 8 resmi maça çıktı ve 55 dakika sahada kaldı. Brezilya'da Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen genç yetenek, her iki ayağını da kullanabiliyor.
Geçtiğimiz yıl West Ham scoutları tarafından keşfedilerek transfer edilen Luis Guilherme, Avrupa'da birçok kulübün de listesinde. Ayrıca Brezilya'dan Flamengo da istiyor.
PALMEIRAS'TA PARLADI
Luis Guilherme, kariyeri çıkışını ülkesi Brezilya'da Palmeiras takımında yaptı. İlk olarak Palmeiras U20 takımında adından söz ettiren 19 yaşındaki futbolcu, A takıma çıktıktan sonra hemen formayı kaptı.
Guilherme, 45 resmi maça çıkarken etkili bir görüntü çizdi. West Ham United'ın keşfiyle İngiltere kapısı açılan Brezilyalı yıldız, birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor.
23 MİLYON EURO'YA ALDILAR
West Ham tarafından geçtiğimiz yıl 23 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan alınan Luis Guilherme'nin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gözüküyor.
West Ham'a şu ana kadar Brezilya'dan Flamengo ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in temas sağladığı ifade edildi.
WEST HAM TEKLİFE AÇIK
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Luis Guilherme'yi satmaya hazır. Birçok kulübün takibinde olan Brezilyalı futbolcu için yaz döneminde gelecek tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi. Galatasaray'ın da öne çıkan kulüplerden olduğu aktarıldı.
Sarı-kırmızılılar gelecek sezonun planlarını şimdiden hazırlıyor. Aslan'da özel bir genç yetenek gündeme geldi. İngiltere'de West Ham United'da forma giyen 19 yaşındaki Luis Guilherme, listeye dahil edildi.
2006 doğumlu futbolcu hücum hattında sağ açık ve sol açıkta oynuyor.
FLAMENGO DA İSTİYOR
West Ham ile sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek olan Guilherme, bu sezon 8 resmi maça çıktı ve 55 dakika sahada kaldı. Brezilya'da Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen genç yetenek, her iki ayağını da kullanabiliyor.
Geçtiğimiz yıl West Ham scoutları tarafından keşfedilerek transfer edilen Luis Guilherme, Avrupa'da birçok kulübün de listesinde. Ayrıca Brezilya'dan Flamengo da istiyor.
PALMEIRAS'TA PARLADI
Luis Guilherme, kariyeri çıkışını ülkesi Brezilya'da Palmeiras takımında yaptı. İlk olarak Palmeiras U20 takımında adından söz ettiren 19 yaşındaki futbolcu, A takıma çıktıktan sonra hemen formayı kaptı.
Guilherme, 45 resmi maça çıkarken etkili bir görüntü çizdi. West Ham United'ın keşfiyle İngiltere kapısı açılan Brezilyalı yıldız, birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor.
23 MİLYON EURO'YA ALDILAR
West Ham tarafından geçtiğimiz yıl 23 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan alınan Luis Guilherme'nin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gözüküyor.
West Ham'a şu ana kadar Brezilya'dan Flamengo ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in temas sağladığı ifade edildi.
WEST HAM TEKLİFE AÇIK
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Luis Guilherme'yi satmaya hazır. Birçok kulübün takibinde olan Brezilyalı futbolcu için yaz döneminde gelecek tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi. Galatasaray'ın da öne çıkan kulüplerden olduğu aktarıldı.