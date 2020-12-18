Galatasaray, 7 resmi maç sonra kaybetti

Sarı-Kırmızılı takım, 7 resmi maçlık yenilmezlik serisini Karagümrük'e karşı kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 7 resmi maç sonra kaybetti
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18 Aralık 2020 22:23
Galatasaray, 7 resmi müsabakanın ardından mağlubiyet yaşadı.

Ligde son yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Ligde 12. haftayı ise bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

- Üç maç sonra gol yedi

Galatasaray, 3 resmi maç sonra kalesinde gol gördü.

Ligin 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük müsabakasında 2 gol yedi.



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