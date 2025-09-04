04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galata Spor, Kırklarelispor'u saf dışı bıraktı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında Galata Spor, Kırıklarelispor'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Profesyonel liglere dönen 33 yıl aradan sonra geri dönen Galata Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur karşılaşmasında deplasmanda 2'inci Lig temsilcisi Kırklarelispor'u eleyerek adını 2'nci tura yazdırdı.

İlk yarının sonunda 1-0 geriye düşen Galata Spor, ikinci yarıda bulduğu golle eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarında ise altyapısından yetişen genç oyuncusu Mustafa Bahadır Öztürk'ün attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılan Galata spor, güçlü rakibini saf dışı bırakmayı başardı.

Galata Spor, kupada yoluna devam ederken, altyapıdan gelen oyuncusunun kritik golü camiaya ayrı bir gurur yaşattı.


Maç sonunda konuşan Galata Spor Kulübü Başkanı Emin Selim Akgül, "33 yıl aradan sonra yükseldiğimiz 3. Lig'de ilk resmi karşılaşmamızı Kırklarelispor ile oynadık. Galata Sporumuza yakışır bir oyunla adımızı 2'nci tura yazdırdık. Emeği geçen teknik ekibimizi, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Akgül ayrıca, hafta sonu oynanacak Edirnespor maçı öncesinde taraftarı tribünlere davet etti. Yeni sezona dair mesajında ise Galata Spor'un sıradan bir kulüp olmadığını, köklü geçmişi, değerleri ve kimliğiyle Türk futbolunun en saygın camialarından biri olduğunu vurguladı. Asıl mücadelenin yalnızca profesyonel liglere yükselmek değil, bu liglerde kalıcı olmak, daha yukarılara tırmanmak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmak olduğunu belirten Akgül, "Galata Spor'un hak ettiği profesyonel liglerde en iyi yere ulaşması için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
