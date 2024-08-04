Gabriel Sara, Galatasaray için geldi!



Sara için kısa süre içerisinde Galatasaray'dan KAP açıklaması yapılması da bekleniyor.



Sara için kısa süre içerisinde Galatasaray'dan KAP açıklaması yapılması da bekleniyor.

Temmuz 2022'de 10.5 milyon euro karşılığında Sao Paulo'dan transfer edilen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız oyuncu, Championship'te çıktığı 80 maçta 20 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Gabriel Sara, futbol kariyerine 2017 yılında Brezilya ekibi Sao Paulo takımının altyapısında başladı. Sara, 2019 yılında A takıma çıkma başarısı göstermişti.

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.





Galatasaray'ın Norwich City'ye Sara için 18 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemesi ve oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödemesi bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi.