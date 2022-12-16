Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto 1. Lig'e 18'inci, TFF 2. Lig'e 19'uncu, TFF 3. Lig'e 17'nci ve Kadın Futbol Süper Ligi'ne 9'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.



TFF 2 ve 3. Lig ile Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında hafta sonu yapılacak maçlarla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



Spor Toto 1. Lig



Bugün:



20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)



Cumartesi:



13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)



13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)



16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)



16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)



19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)



18 Aralık Pazar:



13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)



19 Aralık Pazartesi:



20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



Cumartesi:



14.00 Esenler Erokspor-Düzce Cam Düzcespor (Esenler Erok)



18 Aralık Pazar:



14.00 Bursaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)



14.00 Hes İlaç Afyonspor-Somaspor (Zafer)



14.00 Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor (Batman Yeni Şehir)



14.00 Çorum FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Çorum Şehir)



14.00 Sivas Belediyespor-Isparta 32 (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)



14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK (Diyarbakır)



14.00 Ankaraspor-Anagold 24 Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



14.00 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor (Tarsus İlçe)



Kırmızı Grup:



Cumartesi:



14.00 Bucaspor 1928-Diyarbekirspor (Yeni Buca)



18 Aralık Pazar:



14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (Kocaeli)



14.00 Kırşehir FK-GMG Kastamonuspor (Kırşehir Ahi)



14.00 Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Serik İsmail Oğan)



14.00 Sarıyer-TECO Karacabey Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş-Ev sahibi takım seyircisiz)



14.00 Uşakspor-İskenderunspor (Uşak 1 Eylül)



14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bitexen Vanspor FK (Balıkesir Atatürk)



14.00 Pazarspor-Zonguldak Kömürspor (Pazar İlçe)



14.00 Fethiyespor-Adıyaman FK (Fethiye İlçe)



14.00 Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK (Kırklareli Atatürk)



TFF 3. Lig



1. Grup:



18 Aralık Pazar:



13.00 BC Group Ağrı 1970-Çatalcaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Edirnespor (Şile)



14.00 Karşıyaka-Entegre Solar Elazığspor (Alsancak Mustafa Denizli)



14.00 Hacettepe 1945-1922 Konyaspor (Osmanlı)



14.00 Amasyaspor FK-52 Orduspor FK (12 Haziran)



14.00 Yomraspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Yomra İlçe)



14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Kelkit İlçe)



14.00 Eskişehirspor-Nevşehir Belediyespor (Eskişehir Yeni)



14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor (Faruk Çelik)



2. Grup:



Cumartesi:



14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)



14.00 Bulvarspor-Ergene Velimeşespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)



18 Aralık Pazar:



14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Iğdır Şehir)



14.00 Orduspor 1967-Karaman FK (Yeni Ordu)



14.00 Turgutluspor-Bayrampaşaspor (Turgutlu 7 Eylül)



14.00 Darıca Gençlerbirliği-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Darıca İlçe)



14.00 23 Elazığ FK-Kuşadasıspor (Elazığ Doğukent)



14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Merkez Spor Kompleksi)



3. Grup:



Cumartesi:



14.00 Akhisarspor-Muş 1984 Muşspor (Spor Toto Akhisar)



14.00 Bursa Yıldırımspor-Kepez Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



18 Aralık Pazar:



14.00 Efeler 09 FK-68 Aksaray Belediyespor (Adnan Menderes)



14.00 Malatya Arguvanspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Güneş Holding Çankaya FK (Maltepe Hasan Polat)



14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Nigde Anadolu FK (Sapanca Atatürk)



14.00 Osmaniyespor FK-Fatsa Belediyespor (7 Ocak)



14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Artvin Hopaspor (Erbaa İlçe)



14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bergama Belediyespor (Siirt Atatürk)



Kadın Futbol Süper Ligi



A Grubu:



18 Aralık Pazar:



12.00 Fatih Vatanspor-Altay (Fatih Mimar Sinan)



13.00 Onvo Hatayspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Reyhanlı Tayfur Sökmen)



13.00 Beşiktaş Vodafone-ALG Spor (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)



14.00 Dudullu-Hakkarigücü (Dudullu)



B Grubu:



Cumartesi:



12.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Beylerbeyi 75. Yıl)



13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray Petrol Ofisi (Osmanlı)



18 Aralık Pazar:



12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Amed Sportif Faaliyetler (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)



12.00 Konak Belediyespor-Ataşehir Belediyespor (İzmir Atatürk 1 Nolu Yan Saha)



12.30 Kireçburnu-Bitexen 1207 Antalyaspor (Çayırbaşı)









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