Frutti Extra Bursaspor, Yalovaspor'u farklı geçti

Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Semt77 Yalovaspor'u 81-65 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Frutti Extra Bursaspor, Yalovaspor'u farklı geçti
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16 Şubat 2022 22:06
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 81-65 yendi.
Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Duhan Köyiçi

Semt77 Yalovaspor: Williams 7, İlkan Karaman 7, Efe Ergi Tırpancı, Lee 8, Rupnik 16, Jones 15, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 2, Ali Berkan Özçiftci 3, Mert Celep, Muhammed Doğan Şenli 7

Frutti Extra Bursaspor: Needham 19, Onuralp Bitim 27, Andrews 22, Hayes 13, Dudzinski, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 16-16

Devre: 37-33

3. Periyot: 50-58

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