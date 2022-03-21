Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda farklı kazandı

Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 91-70 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda farklı kazandı
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21 Mart 2022 22:46
ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 91-70 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Köseoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 12, Herun 19, Miller 7, Bruinsma 2, Mustafa Kurtuldum 2, Enes Berkay Taşkıran 3, Clyburn 17, Kadir Bayram 2, Deniz Kılıçlı 2, Fırat Alemdaroğlu 4, Yesukan Onar

Frutti Extra Bursaspor: Needham 15, Andrews 26, Hayes 8, Onuralp Bitim 25, Dudzinski 11, Metin Türen 2, Ömer Utku Al 2, Tarık Sezgün 2, Mithat Can Özalp

1. Periyot: 18-32

Devre: 33-50

3. Periyot: 48-74

Beş faulle çıkanlar: 32.48 Hayes, 39.24 Ömer Utku Al (Frutti Extra Bursaspor)

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