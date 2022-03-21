Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda farklı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 91-70 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Köseoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 12, Herun 19, Miller 7, Bruinsma 2, Mustafa Kurtuldum 2, Enes Berkay Taşkıran 3, Clyburn 17, Kadir Bayram 2, Deniz Kılıçlı 2, Fırat Alemdaroğlu 4, Yesukan Onar
Frutti Extra Bursaspor: Needham 15, Andrews 26, Hayes 8, Onuralp Bitim 25, Dudzinski 11, Metin Türen 2, Ömer Utku Al 2, Tarık Sezgün 2, Mithat Can Özalp
1. Periyot: 18-32
Devre: 33-50
3. Periyot: 48-74
Beş faulle çıkanlar: 32.48 Hayes, 39.24 Ömer Utku Al (Frutti Extra Bursaspor)
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Köseoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 12, Herun 19, Miller 7, Bruinsma 2, Mustafa Kurtuldum 2, Enes Berkay Taşkıran 3, Clyburn 17, Kadir Bayram 2, Deniz Kılıçlı 2, Fırat Alemdaroğlu 4, Yesukan Onar
Frutti Extra Bursaspor: Needham 15, Andrews 26, Hayes 8, Onuralp Bitim 25, Dudzinski 11, Metin Türen 2, Ömer Utku Al 2, Tarık Sezgün 2, Mithat Can Özalp
1. Periyot: 18-32
Devre: 33-50
3. Periyot: 48-74
Beş faulle çıkanlar: 32.48 Hayes, 39.24 Ömer Utku Al (Frutti Extra Bursaspor)