Fred'in cezası 2 maça düştü

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Fred'e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça düşürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred'in cezası 2 maça düştü
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05 Ocak 2024 21:47
Son güncelleme 05 Ocak 2024 21:55
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Fred'e verilen 3 maçlık cezada indirime gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, Kayserispor maçında "hakaret" sebebiyle kırmızı kart gören ve 3 maç ve 39 bin TL ceza alan Fred'in cezasının 2 maç ve 26 bin TL olarak düzeltildiği açıklandı.

Aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezası ise 2 maçtan 1 maça düşürüldü.

İşte TFF'den yapılan açıklama;
"Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Frederico Rodrigues De Paula Santos'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen "Sportmenliğe Aykırı Hareket" ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın çift sarı karttan ihracı sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 78.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 1/2 oranında indirilmesi suretiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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