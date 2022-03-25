Fransızlar Ersin'in peşini bırakmıyor!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Ersin Destanoğlu, Lyon'un ardından bir başka Fransız temsilcisi daha transfer listesinde...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fransızlar Ersin'in peşini bırakmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 09:21
Son iki sezonda gösterdiği performansın ardından birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Ersin Destanoğlu için Nice iddiaları artıyor.

Fransız ekibinin kalecisi Walter Benitez'i sezon sonunda satacağı ve Ersin'i kadrosuna katmaya çalışacağı iddia ediliyor. Daha önce ismi Lyon ile de anılan milli kalecinin Avrupa'ya transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtiliyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi de daha önce yaptığı açıklamada, genç eldivene Avrupa'ya transferi konusunda yardımcı olacaklarını söylemişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.