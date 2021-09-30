Fransız polisinden skandal müdahale!Olimpik Marsilya ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi öncesi, Fransız tribününden terör örgütü PKK'nın yanısıra Yunanistan ve Ermenistan bayrakları açarak Türk seyircileri tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftarlar, önce polis tarafından stadyumdan çıkarıldı. Ancak provokasyon bitmedi ve bir grup terör örgütü adına sloganlar attı.İki tribün arasındaki gerginlik ise dakikalar geçtikçe yükseldi. Bu gerginlik üzerine Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazlarıyla birlikte müdahale etmeye başladı.Fransız polisinin, biber gazı fişeklerini elleriyle kontrolsüz ve yoğun bir şekilde attıkları da görüntülendi.Yoğun biber gazı kullanımı ise büyük tepki topladı.