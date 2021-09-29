Benoit Bastien

"KÖTÜ NİYETLİ! TEMİZ GOLÜ İPTAL ETTİ"

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadığı maçı yöneten Fransız hakemile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.Beşiktaş cephesinin, Kenan Karaman'ın golünü iptal ettiği gerekçesiyle tepki gösterdiği Fransız hakem Benoit Bastien, bu sezon Fransa Ligi'nde 3 maç yönetirken, temsilcilerimizin 3 maçında görev yaptı.Benoit Bastien, önce Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ve 1-0 kazandığı maçı, daha sonra A Milli Takım'ın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada görev yaptı. Benoit Bastien son olarak Beşiktaş maçında görev yaptı.Beşiktaş'ın Ajax maçında golünü iptal eden Fransız hakeme, Nihat Kahveci sert tepki gösterdi.Nihat Kahveci "" ifadelerini kullandı.