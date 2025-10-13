13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Fransa'ya İzlanda şoku!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu dördüncü maç haftasında Fransa, deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu dördüncü maç haftasında Fransa, deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu.

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynana mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Fransa adına golleri 63. dakikada Cristopher Nkunku ve 68. dakikada Mateta attı. İzlanda'nın golleri 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Hlynsson attı.

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puan ile 3. sırada konumlandı.

Grubun diğer haftasında Fransa, Ukrayna'yı ağırlayacak. İzlanda, Azerbaycan'a konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
