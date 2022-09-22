Fransa Giroud'yla Avusturya'yı devirdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa, sahasında Avusturya'yı konuk etti.



Stade de France'da oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazandı ve galibiyeti elde eden taraf oldu.



Mücadelede ilk yarı golsüz sona ererken Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mbappe ve 65. dakikada Giroud kaydetti. Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Giroud maçın yıldızı olmasının yanı sıra ülke tariginin Milli Takım'da gol atan en yaşlı oyuncusu ünvanını da ele geçirdi.



Bu sonuçla Fransa 5 puana yükseldi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı, Avusturya ise 4 puanda kaldı.





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