Fransa, EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Fransa, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Fransa 2. dakikada Antoine Griezmann ve 8. dakikada Dayot Upemacano'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti.



Hugo Lloris'in Milli Takımı bırakmasının ardından Fransa'nın yeni kaptanı olan Kylian Mbappe, 21. dakikada farkı 3'e çıkardı. 24 yaşındaki futbolcu, kaptanlık bandıyla ilk golünü atmış oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 sona erdi. İkinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken, 88. dakikada sahneye bir kez daha Kylian Mbappe çıktı ve maçın skorunu Fransa lehine 4-0 olarak belirledi.



Hollanda, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Ancak Memphis Depay, bu penaltıyı gole çeviremedi.



Hollanda'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Wout Weghorst, skorun 3-0 olmasının ardından 33. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Fransa, elemelere galibiyetle başladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Hollanda, ilk maçında puanla tanışamadı.



Fransa, gruptaki bir sonraki maçında 27 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşılaşacak. Hollanda, aynı tarihte Cebelitarık'ı ağırlayacak.





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