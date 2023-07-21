Fransa Bisiklet Turu'nda 19. etap sona erdi

Fransa Bisiklet Turu 19. etabını Bahreyn Victorious takımından Mohoric birinci sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fransa Bisiklet Turu'nda 19. etap sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2023 19:16
110. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını, Bahreyn Victorious takımının Sloven sporcusu Matej Mohoric kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 19. etabı, Moirans-en-Montagne ile Poligny arasındaki 172,8 kilometrelik parkurda yapıldı.

Finiş çizgisine Soudal Quick-Step takımının Danimarkalı sporcusu Kasper Asgreen ile birlikte giren Mohoric, fotofinişle etabın galibi oldu.

Üst üste 2. şampiyonluğunu kovalayan Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), genel klasmandaki en yakın takipçisi 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates) ile arasındaki 7 dakika 35 saniyelik farkı korudu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery