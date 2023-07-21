Fransa Bisiklet Turu'nda 19. etap sona erdi

110. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını, Bahreyn Victorious takımının Sloven sporcusu Matej Mohoric kazandı.



Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 19. etabı, Moirans-en-Montagne ile Poligny arasındaki 172,8 kilometrelik parkurda yapıldı.



Finiş çizgisine Soudal Quick-Step takımının Danimarkalı sporcusu Kasper Asgreen ile birlikte giren Mohoric, fotofinişle etabın galibi oldu.



Üst üste 2. şampiyonluğunu kovalayan Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), genel klasmandaki en yakın takipçisi 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates) ile arasındaki 7 dakika 35 saniyelik farkı korudu.



