Fransa Açık'ta 2 sürpriz veda birden...

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta daha önce iki kez final oynama başarısı gösteren Avusturyalı Dominic Thiem ile kadınlarda dünya 6 numarası Tunuslu Ons Jabeur ilk turda elendiler.



Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ve bu yıl 22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde 121. kez organize edilen Roland Garros'da, ana tablo maçları başkent Paris'te başladı.



İki kez Fransa Açık finalisti Thiem, Bolivyalı Hugo Dellien'e 6-3, 6-2, 6-4 setlerle 3-0 yenildi.



Mart ayındaki bilek sakatlığı dönüşünden bu yana oynadığı hiçbir turnuvada maç kazanamayan Avusturyalı raket, Fransa Açık'ta da ilk turda elenmiş oldu.



Dünya 6 numarası Ons Jabeur da Fransa Açık'ın açılış gününde Magda Linette'e ilk turda mağlup oldu.



Tunuslu raket, Linette'e karşı ilk seti 6-2 kazandıktan sonraki iki seti 7-6 (7-4) ve 7-5 ile kaybederek turnuvanın ilk turunda elendi.







