Frankfurt'tan Semih Kılıçsoy'a 9 milyon euro

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan 9 milyon euro'luk teklif geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Frankfurt'tan Semih Kılıçsoy'a 9 milyon euro
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10 Nisan 2024 13:21
Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Semih Kılıçsoy ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ALMANYA'DA 9 MİLYON EURO

Kartal'ın 18 yaşındaki golcüsüne Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt talip oldu. Alman ekibinin geçtiğimiz günlerde Semih için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve 9 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirlendi. Beşiktaş yönetimimn ise bu teklifi direk reddettiği ve Semih'in takımda kalmasını planladığı ifade edildi.

BEKLENTİ 25-30 MİLYON EURO

Yönetimin, ilk hedefinin Semih'i önümüzdeki sezon da kadroda tutmak istediği, ancak 25-30 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında. Adı Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılan Semih Kılıçsoy Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Beşiktaş ile kontratı 2028'de sona erecek.



 
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