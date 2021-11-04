UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren mücadelede Olympiakos ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.



D Grubu'nda oynanan mücadeleyi Eintracht Frankfurt 90. dakikada attığı golle 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelede Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Kamada ve 90. dakikada Hauge kaydetti. Olympiakos'un tek golü ise Youssef El-Arabi'den geldi.



Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 10'a yükseltti. Olympiakos ise 6 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki maçlarında Olympiakos kendi sahasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise kendi sahasında Antwerp'i konuk edecek.





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