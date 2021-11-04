Frankfurt, Olympiakos deplasmanında son dakikada güldü!

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, deplasmanda Olympiakos'u 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İşte maçın tüm detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Frankfurt, Olympiakos deplasmanında son dakikada güldü!
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04 Kasım 2021 22:44
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren mücadelede Olympiakos ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

D Grubu'nda oynanan mücadeleyi Eintracht Frankfurt 90. dakikada attığı golle 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelede Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Kamada ve 90. dakikada Hauge kaydetti. Olympiakos'un tek golü ise Youssef El-Arabi'den geldi.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 10'a yükseltti. Olympiakos ise 6 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçlarında Olympiakos kendi sahasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise kendi sahasında Antwerp'i konuk edecek.


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