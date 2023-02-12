Fortuna Sittard Oğuzhan Özyakup'un golüyle kazandı

Hollanda 1. Ligi'nin 21. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda Emmen'i Oğuzhan Özyakup'un golüyle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fortuna Sittard Oğuzhan Özyakup'un golüyle kazandı
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12 Şubat 2023 00:59
Hollanda 1. Ligi'nin 21. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda Emmen'e konuk oldu.

De Oude Meerdijk Stadı'nda oynanan maçı Fortuna Sittard 1-0 kazanarak üç puanı aldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Fortuna Sittard'a galibiyeti getiren golü Oğuzhan Özyakup 76. dakikada kaydetti. Maçın son dakikasında oyundan alınan Oğuzhan Özyakup attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

Öte yandan mücadelede Burak Yılmaz da kaptan olarak sahaya çıkarken 90 dakikada sahada kaldı. Bir diğer Türk oyuncu Doğan Erdoğan da maçın tamamında görev alarak galibiyete katkı sağladı.

Bu sonuçla Fortuna Sittard 26 puana yükseldi, Emmen ise 16 puanda kaldı.

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