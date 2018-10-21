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Formula 1'de Hamilton, ABD'de şampiyonluğu ilan edemedi!

Formula 1 ABD Grand Prix'ini Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen kazanırken Lewis Hamilton, şampiyonluğunu ilan edemedi.

Kaynak: Sporx.com
Formula 1'de Hamilton, ABD'de şampiyonluğu ilan edemedi!
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21 Ekim 2018 22:52
Büyük heyecana sahne olan ABD GP'sini Ferrari'den Kimi Raikkonen kazandı. Lewis Hamilton üçüncü olurken, Vettel dördüncü sırayı aldı. Vettel'e 8 puan fark atması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Hamilton, bu sonucun ardından şampiyonluğunu ABD'de ilan edemedi. Kimi Raikkonen ise Formula 1'de 2013'ten sonra ilk zaferini ABD GP'sinde elde etti.

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