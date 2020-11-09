Formula 1'de 16 pilot, ilk kez İstanbul'da mücadele edecek

Formula 1'de bu sezon DHL Türkiye Grand Prix'sine kadar mücadele eden 21 pilotun 16'sı İstanbul'da ilk kez piste çıkacak.



Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti.



Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.



Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.



En tecrübelisi Raikkonen



Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti.



Bu alanda Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello, 326 yarışla tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ikinci ismi oldu.



İspanyol Fernando Alonso, 314 yarışla üçüncü sırada yer aldı.



Öte yandan McLaren'in 20 yaşındaki sürücüsü Büyük Britanyalı Lando Norris ise en genç pilot olarak göze çarptı.



En çok yarış kazanan Hamilton



Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.



Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.



Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.



Hamilton, kazandığı 97 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.



3 dünya şampiyonu



Bu sezon mücadele eden 21 pilottan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.



Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 6'ya yükseltirken, Vettel 4, Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı.



Fransız ve Büyük Britanyalılar başı çekiyor



Formula 1'de bu sezon en fazla pilot bulunduran ülkeler, üçer sürücüyle Fransa ve Büyük Britanya oldu.



Bu ülkeleri, ikişer pilotla Almanya, Kanada ve Finlandiya takip ediyor.



Şampiyonada birer Monacolu, Hollandalı, Taylandlı, İspanyol, Avustralyalı, Rus, Meksikalı, İtalyan ve Danimarkalı pilot bulunuyor.



13 pilotun yarış birinciliği yok



Formula 1'de mücadele eden 21 pilotun 8'i en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.



Lewis Hamilton (93), Sebastian Vettel (53), Kimi Raikkonen (21), Max Verstappen ve Valtteri Bottas (9), Daniel Ricciardo (7), Charles Leclerc (2), Pierre Gasly (1) grand prix zaferi yaşayan isimler oldu.



Takımlarda Ferrari önde



Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor.



Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor.



Bu sezon şampiyonluğu garantileyen Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.



