Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali'den Türkiye açıklaması!

Motorsporlarının zirvesi olan Formula 1'in yeniden Türkiye'de düzenlenmesi gündeme geldi. Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali, Türkiye ile temas halinde olduklarını açıkladı, "Türkiye ile temaslarımız sürüyor" dedi. Domenicali ayrıca Tayland, Güney Kore, Arjantin gibi ülkelerle de temasın devam ettiğini belirtti.



F1'in 2026 takviminde Türkiye'nin de yeniden yer alma ihtimali resmi ağızdan açıklanırken, bundan sonra işin resmiyete dökülmesinin geriye kaldığı belirtiliyor.



DIŞ BASINA DA YANSIDI



Konuyla ilgili gelişmeler dış basında da 'İstanbul Park yeşil ışığın yanmasını bekliyor' başlıklarıyla haberlere konu oldu. Bu pistin geçmişte unutulmaz mücadelelere sahne olduğu hatırlatılarak, bu yüzden yarışın yeniden buraya dönmesinin motorsporları severler arasında heyecana neden olduğu aktarıldı.



Formula 1 yarışları, en son olarak 2021 senesinde ülkemizde koşulmuştu. O tarihten sonra dev organizasyonun bir kez daha İstanbul'da yapılacağına yönelik iddialar sürekli gündeme gelse de, bugüne dek bu konuda somut bir gelişme yaşanmamıştı. Ondan önce sekiz kez daha İstanbul Park'ta koşulan yarış toplamda dokuz kez bu pistin ev sahipliğinde gerçekleşti.



