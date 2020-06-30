Forbes: 'Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü Fenerbahçe'

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Fenerbahçe ile ilgili bir inceleme yayınladı ve sarı-lacivertlilerin Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğunu belirtti.



Forbes'un incelemesinde Fenerbahçe için, "Para kaybetmeye devam ediyor. Kariyerinin son dönemindeki ünlü oyuncuları transfer etme alışkanlığından da vazgeçmiş değil. Nani'den Skrtel'e, Robin van Persie'den Valbuena'ya, birçok oyuncu kulüpten maaş aldı. Verilen büyük maaşlar, kulübü daha da fazla zor duruma soktu. Sadece Fenerbahçe değil, transferde aynı yöntemi izleyen ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray da büyük borç yükleri taşıyor." ifadeleri yer aldı.



"370 MİLYON DOLARLIK BORÇ YÜKÜ"



Fenerbahçe'nin 370 milyon dolarlık bir borç yükü olduğu ve koronavirüs pandemisi ve maaş yükü nedeniyle taraftarlardan SMS yoluyla para talep edildiği kaydedildi.



Görüşlerine yer verilen bir Fenerbahçe taraftarı da, "Eğer kulüp bir kampanya yürütüyorsa, bizim görevimiz ona katılmaktır. Futbolcu da, taraftar da kulüp de fedakarlık yapmalı" derken, birçok SMS attığını paylaştı.



"MESUT ÖZİL'İ TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR"



Öte yandan Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini gerçekleştirmeye uğraştığı ve 1 milyon SMS toplansa bile, Özil'in 1 aylık maaşını karşılayamayacağı bildirildi.



