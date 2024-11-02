Fluminense'de Marcelo ile yollar ayrıldı!

Fluminense, Marcelo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fluminense'de Marcelo ile yollar ayrıldı!
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02 Kasım 2024 20:09
Fluminense'de Brezilya sol bek Marcelo ile yollar ayrıldı.

Brezilya ekibi yaptığı açıklamada, Marcelo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

OYUNA GİRMEDİ!

36 yaşındaki futbolcu, Gremio ile oynanan maçın son dakikalarında kenara gelmiş ancak isteksiz tavırlarının ardından Fluminense Teknik Direktörü Mano Menezes, bu olayın ardından Marcelo'yu oyuna sokmamıştı.

Fluminense'de 107 maçta sahaya çıkan Brezilyalı sol bek 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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