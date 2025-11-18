Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılan şampiyonaya, 28 ilden 350 sporcu ve 54 kulüp katıldı.Beş gün sürecek turnuvanın ilk gününde eleme atışları gerçekleştirildi.Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'da bir tarih yazıldığını söyledi.Normal curling oyununun buzun üzerinde oynandığını ve dünyada 1500'lü yılların başından itibaren oynanmaya başlandığını belirten Şebin, "Türkiye'de 2010 yılında düzenlenen üniversite oyunlarından sonra oynanmaya başlayan bir branş. Floor curling ise ülkemizde geçmişi 7 veya 8 yıla dayanan bir spor branşı. Şu anda istatistiklere baktığımız zaman dünyanın en iyi floor curling yapan ülkesiyiz. Yaygınlaşma noktasında hakemiyle, antrenörüyle, lisanslı sporcu sahasıyla 2024-2025 eğitim öğretim döneminde sadece okullarda 16 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Floor curlingin kulüpler arasında yayınlaşması gerektiğini düşünerek tarihte ilk kez bu kadar büyük katılımlı bir organizasyonu Samsun'da gerçekleştiriyoruz." dedi.Türkiye Curling Federasyonunun dünyaya örnek olduğunu anlatan Şebin, şunları kaydetti:"Federasyon olarak Dünya Curling Federasyonu ile iş birliği içerisindeyiz ve dünyada liderlik yapıyoruz. Dünyanın en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip ülkeyiz. Dünya Curling Federasyonuna da Türkiye olarak öncülük ediyoruz. Bu noktada tabii bu organizasyonu biz tek başımıza yapmıyoruz. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın büyük desteğini görüyoruz."Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ise turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.