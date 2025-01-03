Flick'ten Olmo ve Victor için açıklama!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Kral Kupası'nda Barbastro ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Flick, lisans kayıtları yapılamayan Dani Olmo ve Pau Victor ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.



Alman teknik adam, "Bu konuda konuşmak istemiyorum, bu benim işim değil. Benim işim takımı bir sonraki maça hazırlamak. Başkanla konuştum. Söz konusu takım olduğunda yönetime güveniyorum. Ben her zaman pozitifim, karar için beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Federasyon, 31 Aralık'ta Dani Olmo ve Pau Victor'un lisanslarını kaydedebilmesi için Barcelona'ya 3 gün ekstra süre vermişti. Federasyonun, iki futbolcu için kararını kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.



