Flagg, 2025 NBA Draftı'nın potansiyel 1 numarası olmayı sürdürüyor

NCAA turnuvası başlamak üzereyken, Cooper Flagg 2025 NBA Draftı'nda bir numaralı seçim olarak gösterilmeye devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Flagg, 2025 NBA Draftı'nın potansiyel 1 numarası olmayı sürdürüyor
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14 Mart 2025 14:00
NCAA turnuvası başlamak üzereyken, Cooper Flagg 2025 NBA Draftı'nda bir numaralı seçim olarak gösterilmeye devam ediyor.

Flagg, ikinci sırada yer alan Dylan Harper'a karşı hâlâ önemli bir farkla lider konumda bulunuyor.

ESPN'den Jonathan Givony, "Flagg, koleje girişinde kendisinden beklenenleri fazlasıyla aşarak oyununun her yönünü geliştirdi ve konsensüs 1 numaralı seçim konumunu sağlamlaştırdı." ifadelerini kullandı.

Duke Üniversitesi formasıyla 31 maçta 19.4 sayı, 7.6 ribaund, 4.2 asist, 1.5 top çalma ve 1.3 blok ortalamaları yakalayan Flagg, 31.9 PER (oyuncu verimlilik reytingi) ile oynuyor. Duke, ACC turnuvasını kazanması halinde NCAA turnuvasına 1 numaralı seri başı olarak katılabilir.

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