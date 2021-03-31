Fiorentina'nın rüyası: Fatih Terim

Fiorentina-Fatih Terim flörtünde işler ciddileşiyor. Eski kulübünün ilk yoklamasına olumlu veya olumsuz bir yanıt vermek istemeyen 67 yaşındaki teknik adam için, İtalyanlar bu defa resmi teklifle gelmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik
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Fiorentina'nın rüyası: Fatih Terim
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31 Mart 2021 10:49
İtalyan devi Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde Çizme medyasında yer alan iddialarda, kulübün milyarder başkanı Commisso'nun, Fiorentina taraftarının hala unutamadığı Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği ifade edilmişti.

Fatih hocanın, konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da haberin detaylarında yer aldı. Ancak Commisso'nun bu operasyonda ısrarcı olduğu ve kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü.

YÖNETİMDEN TEKLİF BEKLİYOR

2000 yılında Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırarak Fiorentina'nın başına geçen Terim, İtalya'da gösterdiği başarıyla kısa sürede Milan'ın ilgisini çekmiş ve büyük bir transfere imza atmıştı. Milan macerası sonrası Avrupa defterine nokta koyan 67 yaşındaki teknik adamın asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim, yönetimden opsiyon maddesini yürürlüğe almak üzere kendisine yeni bir teklif yapmasını bekliyor.





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