Fiorentina, Vlahovic'in alternatifini buldu!

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Basel'in golcüsü Artur Cabral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina, Vlahovic'in alternatifini buldu!
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25 Ocak 2022 16:08
Yıldız forveti Vlahovic'in, Juventus'a transfer olma ihtimali olan Fiorentina'da flaş bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Fiorentina'nın, Vlahovic'in boşluğunu Basel'in genç forvetiyle doldurmak istediği aktarıldı.

Haberde, İtalyan kulübün, oyuncu için bonuslarla birlikte 16 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi.

23 yaşındaki forvet, bu sezon Basel formasıyla çıktığı 31 maçta 27 gol - 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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