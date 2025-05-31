Finale saatler kala PSG'li taraftarlar meydanlarda!

Almanya'nın Münih kentinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala, PSG'li taraftarlar kendilerine ayrılan Königs Meydanı'ndaki taraftar toplanma alanında bir araya geldi.
Karşılaşma öncesinde tezahüratlar yapan PSG'li taraftarlar, ardından polis eşliğinde şehir içerisinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.
Karşılaşma öncesinde tezahüratlar yapan PSG'li taraftarlar, ardından polis eşliğinde şehir içerisinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.