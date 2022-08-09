Filenin Efeleri'nin rakibi Danimarka!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü Danimarka'yı konuk edecek.
İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 17.30'da başlayacak.
Voleybolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak salonda takip edebilecek.
Elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", ilk maçında konuk olduğu Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etmişti.
Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Türkiye'nin sonraki maç programı ise şöyle:
14 Ağustos (Middelfart):
18.00 Danimarka-Türkiye
17 Ağustos (İstanbul):
Türkiye-Azerbaycan
İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 17.30'da başlayacak.
Voleybolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak salonda takip edebilecek.
Elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", ilk maçında konuk olduğu Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etmişti.
Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Türkiye'nin sonraki maç programı ise şöyle:
14 Ağustos (Middelfart):
18.00 Danimarka-Türkiye
17 Ağustos (İstanbul):
Türkiye-Azerbaycan
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ