Filenin Efeleri'nin rakibi Danimarka!

A Milli Erkek Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü Danimarka'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri'nin rakibi Danimarka!
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09 Ağustos 2022 16:22
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü Danimarka'yı konuk edecek.

İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 17.30'da başlayacak.

Voleybolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak salonda takip edebilecek.

Elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", ilk maçında konuk olduğu Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etmişti.

Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye'nin sonraki maç programı ise şöyle:

14 Ağustos (Middelfart):

18.00 Danimarka-Türkiye

17 Ağustos (İstanbul):

Türkiye-Azerbaycan

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