Filenin Efeleri'nin rakibi Danimarka!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü Danimarka'yı konuk edecek.



İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 17.30'da başlayacak.



Voleybolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak salonda takip edebilecek.



Elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", ilk maçında konuk olduğu Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etmişti.



Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.



Türkiye'nin sonraki maç programı ise şöyle:



14 Ağustos (Middelfart):



18.00 Danimarka-Türkiye



17 Ağustos (İstanbul):



Türkiye-Azerbaycan





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