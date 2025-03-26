FIFA, Kulüpler Dünya Kupası ödüllerini açıkladı: Toplam 1 milyar dolar!

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonunu 125 milyon dolar ile ödüllendireceğini açıkladı.



FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvadan elde edilecek gelirden katılımcı kulüplere 1 milyar dolar dağıtılacak.



UEFA kulüpleri, sıralama ve gelirlerine göre değişken bir ödül alacak; En yüksek payı Chelsea, Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüpler alacak.



Conmebol (Libertadores) kulüpleri yaklaşık 15.21 milyon dolar alırken, Concacaf (Kuzey-Orta Amerika ve Karayip Konfederasyonu), CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) ve AFC (Asya Futbol Konfederasyonu) kulüpleri 9.55 milyon dolar, OFC (Okyanusya Futbol Konfederasyonu) takımları ise 3.58 milyon dolar kazanacak.



Buna ek olarak, FIFA, sportif performansa dayalı 475 milyon dolarlık bir ödül havuzu oluşturdu.



Gruplarda her galibiyet 2 milyon dolar, beraberlik ise 1 milyon dolarla ödüllendirilecek.



Son 16'ya kalma: 7.5 milyon dolar



Çeyrek finale geçiş: 13.125 milyon dolar



Yarı finale yükselme: 21 milyon dolar



Finalist takımlar: 30 milyon dolar



Şampiyon ise 40 milyon dolar kazanacak.



INFANTINO: ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK PARA ÖDÜLÜ



Para ödülü hakkında değerlendirmede bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ödül dağıtım modeli, kulüp futbolunun zirvesini yansıtıyor. Grup aşaması ve play-off formatından oluşan, turnuvayı kazanan kulübün toplam 7 maç oynayacağı organizasyonda şampiyon kulübe 125 milyon dolar ödeme öngörülen bir futbol turnuvası, şimdiye kadarki en büyük para ödülünü temsil ediyor" ifadelerini kullandı.



Organizasyonda yer alan 32 kulübe dağıtılacak toplam para ödülü olan 1 milyar doların 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşuyor.



