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FIFA'dan 2025 Kulüpler Dünya Kupası takımları için yeni transfer dönemi kararı

FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulübe ek bir transfer dönemi açıldığını açıkladı.

calendar 21 Mayıs 2025 22:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA'dan 2025 Kulüpler Dünya Kupası takımları için yeni transfer dönemi kararı
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FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulübe ek bir transfer dönemi açıldığını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan kulüplere 1-10 Haziran tarihlerinde sözleşme imzalayabilmeleri için istisnai bir transfer penceresinin açıldığı belirtildi.

Her sene 7 takımın dahil olduğu FIFA Kulüpler Dünya Kupası, format değişikliğinin ardından 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla düzenlenecek.

ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yeni formatıyla görücüye çıkacak.


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