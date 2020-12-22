Feyenoord'un hedefi: Cenk Tosun!

Hollanda Ligi Eredivise ekibi Feyenoord'da ocak ayı transfer sezonu için çalışmalar başladı.



Hollanda basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor. Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun Hollanda'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.



Haberde Cenk Tosun'u isteyen kulüpler arasında yine İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da olduğu belirtildi.



Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.



