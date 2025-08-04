Feyenoord - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu kapsamında oynanacak olan Feyenoord - Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı.
Açıklanan oranlara göre ev sahibi Feyenoord, karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyor. Hollanda temsilcisinin galibiyetine 1.87 oran verilirken, mücadelede beraberlik ihtimali 3.35 oranla değerlendirildi.
Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.76 oran belirlendi.
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Açıklanan oranlara göre ev sahibi Feyenoord, karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyor. Hollanda temsilcisinin galibiyetine 1.87 oran verilirken, mücadelede beraberlik ihtimali 3.35 oranla değerlendirildi.
Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.76 oran belirlendi.
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Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı maçın oranları açıklandı.
🇳🇱Feyenoord: 1.87
🤝Beraberlik: 3.35
🇹🇷Fenerbahçe: 2.76
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— Sporx (@sporx) August 4, 2025