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Feyenoord - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu kapsamında oynanacak olan Feyenoord - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu.

calendar 04 Ağustos 2025 12:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Feyenoord - Fenerbahçe maçının oranları açıklandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu kapsamında oynanacak olan Feyenoord - Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı.

Açıklanan oranlara göre ev sahibi Feyenoord, karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyor. Hollanda temsilcisinin galibiyetine 1.87 oran verilirken, mücadelede beraberlik ihtimali 3.35 oranla değerlendirildi.

Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.76 oran belirlendi.


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