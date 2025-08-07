Feyenoord'da Diarra, Fenerbahçe ile siftah yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı.
Bununla birlikte Feyenoord'un İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Gaoussou Diarra, yeni takımındaki ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Hollanda ekibinin imza töreni için stadyuma helikopterle getirdiği Malili futbolcu, geçen sezon İstanbulspor forması altında 37 resmi maça çıkıp 17 gol atmıştı.
Bununla birlikte Feyenoord'un İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Gaoussou Diarra, yeni takımındaki ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Hollanda ekibinin imza töreni için stadyuma helikopterle getirdiği Malili futbolcu, geçen sezon İstanbulspor forması altında 37 resmi maça çıkıp 17 gol atmıştı.