Ferreira Fenerbahçe'nin görüşme talebini reddetti

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un görevinden ayrılma ihtimaline karşılık Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira'yla görüşme talebinde bulundu.
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Abel Ferreira'ın menajerleriyle görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Haberlere göre Fenerbahçe'nin talebi Portekizli teknik adam Ferreira'nın görüşme yapmak istememesi nedeniyle başlamadan reddedildi.
Palmeiras'la şampiyonluk sevinci yaşayan 44 yaşındaki teknik adamın ismi aynı zamanda tıpkı Jorge Jesus gibi Brezilya Milli Takımı'yla da anılıyor.
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Abel Ferreira'ın menajerleriyle görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Haberlere göre Fenerbahçe'nin talebi Portekizli teknik adam Ferreira'nın görüşme yapmak istememesi nedeniyle başlamadan reddedildi.
Palmeiras'la şampiyonluk sevinci yaşayan 44 yaşındaki teknik adamın ismi aynı zamanda tıpkı Jorge Jesus gibi Brezilya Milli Takımı'yla da anılıyor.