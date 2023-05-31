Ferreira Fenerbahçe'nin görüşme talebini reddetti

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un ayrılma ihtimaline karşılık Palmeiras'ın Portekizli hocası Abel Ferreira'yla görüşme talep ettiği ancak reddedildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ferreira Fenerbahçe'nin görüşme talebini reddetti
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31 Mayıs 2023 01:26
Son güncelleme 31 Mayıs 2023 01:27
Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un görevinden ayrılma ihtimaline karşılık Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira'yla görüşme talebinde bulundu.

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Abel Ferreira'ın menajerleriyle görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Haberlere göre Fenerbahçe'nin talebi Portekizli teknik adam Ferreira'nın görüşme yapmak istememesi nedeniyle başlamadan reddedildi.

Palmeiras'la şampiyonluk sevinci yaşayan 44 yaşındaki teknik adamın ismi aynı zamanda tıpkı Jorge Jesus gibi Brezilya Milli Takımı'yla da anılıyor.

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