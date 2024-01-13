Fernando Santos'tan tribünlere üçlü

Beşiktaş taraftarı, yeni teknik direktör Fernando Santos'a sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçından 3 farklı galibiyetle ayrılan Santos'u tribüne çağırdı. Kartal işareti yapan Portekizli teknik adam, taraftarları selamlayarak "üçlü" tezahüratını yaptırdı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 18 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy'a da tezahüratlarla destek verdi.
Taraftarlar, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçından 3 farklı galibiyetle ayrılan Santos'u tribüne çağırdı. Kartal işareti yapan Portekizli teknik adam, taraftarları selamlayarak "üçlü" tezahüratını yaptırdı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 18 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy'a da tezahüratlarla destek verdi.