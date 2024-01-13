Fernando Santos'tan tribünlere üçlü

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kazanılan Karagümrük maçının ardından tribünleri selamlamaya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan tribünlere üçlü
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13 Ocak 2024 23:19
Beşiktaş taraftarı, yeni teknik direktör Fernando Santos'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçından 3 farklı galibiyetle ayrılan Santos'u tribüne çağırdı. Kartal işareti yapan Portekizli teknik adam, taraftarları selamlayarak "üçlü" tezahüratını yaptırdı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 18 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy'a da tezahüratlarla destek verdi.

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