Fernando Muslera'nın tek rakibi Donnaruma

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Fernando Muslera, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında kurtarış yüzdesi en yüksek ikinci kaleci oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'nın tek rakibi Donnaruma
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02 Mayıs 2024 11:05
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Fernando Muslera, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında kurtarış yüzdesi en yüksek ikinci kaleci oldu.

Uruguaylı eldivenin kalesine gelen şutların yüzde 83'ünü kurtardı.

İlk sırada ise Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma var. İtalyan eldivenin kurtarış yüzdesi ise 86....

Üçüncü basamakta yüzde 82'yle Juventus'tan Szszesny var. Muslera, Neuer, Oblak, Ederson, Alisson, Raya ve Ter-stegen gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

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