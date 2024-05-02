Fernando Muslera'nın tek rakibi Donnaruma

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Fernando Muslera, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında kurtarış yüzdesi en yüksek ikinci kaleci oldu.
Uruguaylı eldivenin kalesine gelen şutların yüzde 83'ünü kurtardı.
İlk sırada ise Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma var. İtalyan eldivenin kurtarış yüzdesi ise 86....
Üçüncü basamakta yüzde 82'yle Juventus'tan Szszesny var. Muslera, Neuer, Oblak, Ederson, Alisson, Raya ve Ter-stegen gibi isimleri geride bırakmayı başardı.
Uruguaylı eldivenin kalesine gelen şutların yüzde 83'ünü kurtardı.
İlk sırada ise Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma var. İtalyan eldivenin kurtarış yüzdesi ise 86....
Üçüncü basamakta yüzde 82'yle Juventus'tan Szszesny var. Muslera, Neuer, Oblak, Ederson, Alisson, Raya ve Ter-stegen gibi isimleri geride bırakmayı başardı.
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